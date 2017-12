Gewaltsamer Tod einer Frau: Sohn nicht mehr tatverdächtig

04.12.2017 Sundern. Rund vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer 87-Jährigen in Sundern im Sauerland ist der Sohn der Frau aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Laut Mitteilung von Montag besteht gegen den 49-Jährigen kein dringender Tatverdacht mehr. Der Obduktion zufolge war die Frau Ende Oktober an schweren Kopfverletzungen gestorben, nachdem Rettungskräfte sie in ihrer Wohnung gefunden hatten. Ihr Sohn geriet unter Verdacht, hatte die Tat aber bestritten. Ein weiteres Gutachten der Gerichtsmedizin habe den Sohn jetzt entlastet, heißt es in der Mitteilung der Polizei.