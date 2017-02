Gewaltexzesse in Marsberger Kinderpsychiatrie aufgearbeitet

09.02.2017 Münster. Für Missbrauch und Gewalt in der damals größten westfälischen Kinder- und Jugendpsychiatrie hat der kommunale Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) Betroffene um Entschuldigung gebeten. Am Donnerstag vorgestellte Forschungsergebnisse von Historikern belegten anhand von Aussagen der Opfer auf erschütternde Weise, wie Kinder und Jugendliche zwischen 1945 und 1980 im St. Johannes-Stift im sauerländischen Marsberg geschlagen, misshandelt und brutal bestraft wurden. "Hier sollten Kinder geheilt werden. In Wirklichkeit war es eine Stätte größten Kinderleids", sagte LWL-Dirketor Matthias Löb. Historiker hatten seit 2013 insgesamt 19 Opfer interviewt, die Gespräche analysiert, sowie Patientenakten ausgewertet.

Die Opfer berichteten etwa, wie ihr eigenes Erbrochenes essen mussten, mit Arzneimitteln sediert oder unter Aufsicht der Ordensschwestern zu gegenseitigen Prügeleien angestachelt wurden. Auch sexueller Missbrauch durch ältere Patienten sei geduldet gewesen. (dpa)