Getötetes Unternehmer-Ehepaar: Weiter Spurensuche in Villa

28.03.2017 Wuppertal. Gut eine Woche nach der Entdeckung eines getöteten älteren Unternehmer-Ehepaares in Wuppertal dauert die Spurensicherung im Haus des Paares noch an. "Es muss sehr viel Tatortarbeit gemacht werden", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Das zu untersuchende Grundstück und das Haus seien sehr groß. Auch Zeugen und Nachbarn würden befragt. Der 91 Jahre alte Mann und seine 88-jährige Frau waren am Montag voriger Woche tot in dem Haus gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Eine Mordkommission mit rund 20 Beamten ermittelt, um den oder die Täter zu finden.

Das Unternehmer-Ehepaar galt als wohlhabend und hatte in Wuppertal seit vielen Jahren Künstler und Kunst unterstützt. Angehörige hatten die Toten am 20. März entdeckt. (dpa)