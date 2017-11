Getötete Frau in Essen: Sohn unter Tatverdacht

27.11.2017 Essen. Nach dem Fund einer getöteten 53-Jährigen in Essen steht der Sohn der Frau unter Tatverdacht. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag erklärte, gilt der 24-Jährige, der nach dem Gewaltdelikt am Freitag festgenommen worden war, als psychisch krank. Der junge Mann wurde auf Anordnung des Amtsgerichts Essen in einer Fachklinik untergebracht. Die Tat soll auf seine Erkrankung zurückzuführen sein, sagte eine Behördensprecherin. Weitere Details nannte sie zunächst nicht.

Eine Angehörige der Frau hatte sich am Freitagabend besorgt bei der Polizei gemeldet. Beamte fanden kurz darauf die Leiche der 53-Jährigen in ihrer Wohnung. Wenig später nahm die Polizei den Sohn unter dringendem Tatverdacht fest. Es hatten sich den Angaben zufolge Hinweise darauf ergeben, dass er seine Mutter im Zustand der Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit getötet haben könnte. (dpa)