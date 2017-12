Getötete Frau: Ermittler verdächtigen Ehemann

04.12.2017 Herzogenrath. Nach dem Fund einer Frauenleiche in Herzogenrath bei Aachen verdächtigen die Ermittler den Ehemann der Getöteten. Am Montag veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Fotos und bat um Hinweise zu dem Mann. Der 44-Jährige sei der Tat "dringend verdächtig".

Nach Angaben der Ermittler war das Paar am Freitag ab 10 Uhr in Herzogenrath mit einem Kinderwagen und einem ein Jahre alten Säugling unterwegs. Der Mann sei etwa 1,70 Meter groß und habe dunkle, kurze Haare mit einem ausrasierten Muster an einer Seite. Zudem sei er zuletzt in schwarzen Schuhen mit "auffällig orangefarbenen bzw. neongrünen Streifen" gesehen worden.

Jogger hatten die Frau am Samstagmorgen tot in einem Naherholungsgebiet entdeckt. Die Leiche habe an einem Gebüsch gelegen, berichtete ein Zeuge. Laut Staatsanwaltschaft gibt es keinen Zweifel daran, dass die Frau umgebracht wurde. Wie sie ums Leben kam, wollten die Ermittler zunächst aus taktischen Gründen nicht mitteilen. (dpa)