Star-Wars-Ikone

26.12.2016 Los Angeles. Als Prinzessin Leia in "Krieg der Sterne" war Carrie Fisher so gut wie unbesiegbar. Nach einer schweren Herzattacke im Flugzeug ist die 60-jährige Schauspielerin noch immer im Krankenhaus. Ihr Gesunheitszustand hat sich inzwischen stabilisiert.

Der Gesundheitszustand der aus "Star Wars" bekannten US-Schauspielerin Carrie Fisher (60) nach einer Herzattacke hat sich stabilisiert. Das teilte ihre Mutter Debbie Reynolds am Sonntag auf Facebook mit.

"Meine Tochter, Carrie Fisher, ist in stabilem Zustand", schrieb Reynolds und dankte gleichzeitig allen Fans und Freunden für deren "Gebete und guten Wünsche".

Fisher hatte am Freitag auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten. Nach Angaben der Fluggesellschaft United Airlines hatten die Flugbegleiter Alarm geschlagen, weil eine Passagierin in der Luft das Bewusstsein verloren hatte und auf Maßnahmen an Bord "nicht reagierte".

Die als Prinzessin Leia aus "Star Wars" berühmte Darstellerin befinde sich in einem kritischen Zustand, berichtete die "Los Angeles Times" bald danach. Das Promi-Portal "TMZ.com" sprach von einem "massiven Herzinfarkt".

Freunde und Kollegen von Fisher reagierten bestürzt. "Ich bitte alle darum, einen Moment innezuhalten und an sie zu denken", schrieb Schauspieler William Shatner ("Star Trek") auf Twitter. "Gedanken und Gebete für unsere Freundin und jedermanns Lieblingsprinzessin", twitterte Schauspieler Peter Mayhew (in "Star Wars" spielte er Chewbacca). "Wir senden Carrie Fisher unsere ganze Liebe", schrieb Mark Hamill, der in der Sternen-Krieger-Saga Luke Skywalker verkörperte. In einem späteren Tweet schrieb er an den Weihnachtsmann: "Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist dass die Macht stark mit Carrie ist."

Fisher wurde als 19-Jährige durch ihre Rolle als Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Serie bekannt. 2015 kehrte sie in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in ihrer ikonischen Rolle auf die Leinwand zurück. Die Tochter der Hollywood-Schauspielerin Debbie Reynolds (84) und des Sängers Eddie Fisher (1928-2010) spielte auch in Filmen wie "Blues Brothers", "Harry und Sally" und "Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper" mit. Sie veröffentlichte acht Bücher, darunter erst kürzlich ihre Autobiografie "The Princess Diarist". (dpa)