Gesuchter Straftäter am Kölner Hauptbahnhof festgenommen

11.02.2017 Köln. Ein gesuchter Straftäter ist in der Nacht zu Samstag von der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof festgenommen worden. Der 29-Jährige sei wegen räuberischer Erpressung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes gesucht worden, berichtete die Polizei. Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten die Polizei wegen Unstimmigkeiten in einen ICE gerufen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorliegt. Der Straftäter befindet sich nun in Gewahrsam.