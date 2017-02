MAGDEBURG. Die Bundesbank in Magdeburg hat zwei Cent zu viel in der Kasse. Jetzt wird nach dem Besitzer des Geldes gesucht, der Aufruf verbreitet sich im Netz wie ein Lauffeuer.

Von Laszlo Scheuch, 24.02.2017

Zu viel Geld in der Kasse - das klingt zunächst einmal nicht verkehrt. Der Bundesbank in Magdeburg bereitet das aktuell jedoch Probleme. Es geht um zwei Cent, die in der Kasse gefunden wurden, dort aber nichts verloren haben. Jetzt läuft die Suche nach dem Besitzer.

Dabei hofft das Geldhaus unter anderem auf einen Aushang, der in der Filiale hängt. Über mangelnde Reichweite dürfen sich die Bänker wahrlich nicht beschweren. Denn: Die Facebook-Seite "Magdeburg Halt" veröffentlichte ein Foto des Aushangs, das sich nun im Netz wie ein Lauffeuer verbreitet. Bis Freitagnachmittag wurde es bereits über 1000 Mal geteilt.

Die Suche nach dem Besitzer der zwei Cent hat dabei nichts mit übergenauer Bürokratie zu tun, sondern vielmehr mit internen Dienstbestimmungen. Das bestätigte Dirk Gerlach, ein Sprecher der Bundesbank-Hauptverwaltung, gegenüber der Zeitung „Welt“. Zudem müsse man als Notenbank in finanziellen Dingen ohnehin genau sein.

Für den Falle, dass der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden kann, tritt im Übrigen folgendes ein: Mit Ablauf der Sechs-Wochen-Frist werden die zwei Cent zugunsten der Bundesbank gebucht.