Geschäftsleute erpresst: Sechseinhalb Jahre Haft

18.04.2017 Hagen. Ein ehemaliger Spielhallenbetreiber aus Lüdenscheid ist am Dienstag wegen räuberischer Erpressung zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hat laut Urteil andere Geschäftsleute bedroht und zu Schutzgeld-Zahlungen veranlasst. "Wenn einer nicht sofort Zahlungen leistete, konnte er sich auf etwas gefasst machen", sagte Richterin Heike Hartmann-Garschagen. Einmal sei sogar ein Schuss abgefeuert worden. Der Angeklagte selbst hatte die Anschuldigungen bestritten.

Die Richter gehen davon aus, dass der 38-Jährige andere Geschäftsleute in Lüdenscheid zwingen wollte, Automaten aufzustellen, an denen er mitverdienen könnte. Deshalb habe er sich gezielt an Café- und Restaurantbetreiber gewandt. Teilweise hätten die Opfer so große Angst gehabt, dass sie sich nicht einmal im engsten Familienkreis offenbart hätten. "Der Angeklagte hat sich in der Rolle eines Mannes gefallen, der seine Forderungen auch durchsetzt", hieß es im Urteil.

Ein 24-jähriger Mitangeklagter wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Zwei weitere Angeklagte waren schon früher zu 18 Monaten Haft ohne Bewährung beziehungsweise 13 Monaten Haft mit Bewährung verurteilt worden. Der Prozess dauerte fast elf Monate. (dpa)