Von Erfinder Richard Browning

LONDON. Abheben wie Iron Man und Superman: Ein Geschäft in London verkauft jetzt Raketenanzüge. Der Spaß hat allerdings seinen Preis.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.07.2018

Einmal fliegen wie die Comic- und Filmhelden Iron Man und Superman - jeder, der davon schon einmal geträumt hat, kann seinen Plan nun in die Tat umsetzen. Ein Londoner Geschäft verkauft nämlich nun Raketenanzüge.

Wer 340.000 Pfund (rund 380.000 Euro) auf den Tisch legt, kommt in den Genuss der fünf mit Kerosin oder Diesel betankten kleinen Motoren, die den Anzugträger abheben lassen. Gesteuert wird der Anzug, der vom britischen Erfinder Richard Browning und seinem Start-Up "Gravity Industries" entworfen wurde, über ein Steuerungselement mit den Händen. Einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde hat Browning mit seinem Anzug bereits erreicht.

Einem Video der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind mit dem Anzug Geschwindigkeiten von bis zu 32 Meilen pro Stunde (circa 51 km/h) und eine Höhe von 12.000 Fuß (circa 3657 Meter) zu erreichen.

Zahlen, über die die genannten Superhelden wohl nur lachen können. Für Otto Normalverbraucher dürfte der Anzug aber ausreichen.

