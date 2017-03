Germanwings-Unglück: Würdigung des Schulleiter Wessel

24.03.2017 Düsseldorf. Am zweiten Jahrestag des Germanwings-Absturzes hat Nordrhein-Westfalens Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) die herausragende Arbeit des Haltener Schulleiters Ulrich Wessel gewürdigt. "Herr Wessel hat sich bewährt als Leiter dieser Schule, um die Eltern aufzufangen, um seinen Kindern Trost zu spenden in einer Weise wie man sich nicht vorstellen kann, dass es so etwas geben muss", sagte Löhrmann am Freitag beim Deutschen Schulleiterkongress in Düsseldorf.

Am 24. März 2015 hatte der Copilot Andreas Lubitz allein im Cockpit eine Maschine der Lufthansa-Tochter Germanwings in den südfranzösischen Alpen zerschellen lassen. Alle 150 Menschen an Bord des Airbus starben. Unter den Toten waren 16 Schüler und zwei Lehrerinnen eines Gymnasiums in Haltern. Löhrmann, die den Bildungskongress im Namen der Kultusministerkonferenz eröffnete, sandte "einen stillen Gruß nach Haltern." (dpa)