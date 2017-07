Prozess in Bonn

04.07.2017 Bonn. Im vergangenen September wurde ein 40 Jahre alter Familienvater aus Waldbröl todgeprügelt. Jetzt wurden die vier Schläger zu längeren Haftstrafen verurteilt.

Das Bonner Jugendschwurgericht hat alle vier Angeklagten im Prozess um die tödliche Prügelattacke auf einen Familienvater in Waldbröl zu Haftstrafen verurteilt. Wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge und der Beteiligung an einer Schlägerei wurden die beiden Hauptangeklagten zu jeweils vier Jahren Haft verurteilt. Die beiden anderen Angeklagten erhielten eine Haftstrafe von dreieinhalb beziehungsweise zweieinhalb Jahren Haft.

Ohne jeden Anlass wurde im vergangenen Jahr ein Familienvater in Waldbröl im Bergischen Land von jungen Männern totgeschlagen. Die vier Männer (20, 21, 23 und 35 Jahre alt) sollen den 40 Jahre alten Familienvater am 1. September 2016 auf einem Parkplatz mit Schlagringen, Fäusten und einem kleinen Baseballschläger niedergeprügelt haben. Als er sich aufrappeln wollte, sprang ihm einer der Angeklagten brutal in den Rücken. Alle Beteiligten waren betrunken. Der Mann starb neun Tage später im Krankenhaus an Hirnverletzungen.

Weitere Berichterstattung folgt. (ga/dpa)