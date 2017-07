Prozess am Bonner Landgericht

Paragrafen-Symbole an Türgriffen am Landgericht Bonn.

04.07.2017 Bonn. Zur falschen Zeit am falschen Ort, das war ein 40 Jahre alter Familienvater aus Waldbröl im vergangenen September. Durch Zufall traf er vier junge betrunkene Männer - und wurde von ihnen totgeprügelt. Jetzt werden die Urteile verkündet.

Ohne jeden Anlass wurde im vergangenen Jahr ein Familienvater in Waldbröl im Bergischen Land von jungen Männern totgeschlagen. Am frühen Nachmittag will das Landgericht Bonn das Urteil in dem Fall sprechen. Angeklagt sind vier junge Männer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge vor.

Für zwei Angeklagte im Alter von 20 und 21 Jahren hat die Staatsanwaltschaft Jugendstrafen von jeweils vier Jahren und acht Monaten gefordert. Ein 23-Jähriger soll für fünfeinhalb Jahre hinter Gitter, der älteste Angeklagte - 35 Jahre alt - für drei Jahre. Die Verteidigung will Bewährungsstrafen.

Die vier Männer sollen den 40 Jahre alten Familienvater am 1. September 2016 auf einem Parkplatz mit Schlagringen, Fäusten und einem kleinen Baseballschläger niedergeprügelt haben. Als er sich aufrappeln wollte, sprang ihm einer der Angeklagten brutal in den Rücken. Alle Beteiligten waren betrunken. Der Mann starb neun Tage später im Krankenhaus an Hirnverletzungen. (dpa)