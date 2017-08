"Pastafaris" feiern Nudelmesse

02.08.2017 Brandenburg/Havel. In der Uckermark dreht sich alles wieder um die Nudel: Die satirisch inspirierte "Kirche des fliegenden Spaghettimonsters" will gleiche Rechte wie die Kirchen und mit Schildern am Ortseingang auf ihre wöchentliche Messe aufmerksam machen. Das Oberlandesgericht beschäftigt sich mit dem Fall.

Das Brandenburger Oberlandesgericht (OLG) entscheidet heute über die Frage, ob ein Verein von Parodisten Hinweisschilder für seine "Messen" aufstellen darf. Konkret geht es um Schilder an den Ortseingängen von Templin in der Uckermark.

Die Vereinigung "Kirche des fliegenden Spaghettimonsters" sieht sich als Weltanschauungsgemeinschaft und verlangt dasselbe Recht wie die großen Kirchen, die mit Hinweistafeln auf ihre Gottesdienste hinweisen. Doch der Landesbetrieb Straßenwesen hatte die Aufstellung der Schilder abgelehnt.

Daher klagen die "Pastafaris" genannten Anhänger gegen das Land Brandenburg. Denn die Nudelmesse finde jeden Freitag in einer eigens geweihten, früheren Scheune statt, und man wolle neue Mitglieder gewinnen, sagte der Vereinsvorsitzende Rüdiger Weida.

Einen ersten Prozess am Landgericht Frankfurt (Oder) hatten die "Spaghettimonster"-Anhänger verloren. Auch die Richter des OLG hatten in einer mündlichen Verhandlung Anfang Juli erkennen lassen, dass sie diese Kirche nicht als Weltanschauungsgemeinschaft verstehen. (dpa)