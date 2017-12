12.12.2017 Los Angeles. Sein Schicksal bewegte viele Menschen: Nun hat Moderator Jimmy Kimmel seinen herzkranken Sohn mit in seine Sendung gebracht - auch um erneut an die Politik zu appellieren.

Late-Night-Talker Jimmy Kimmel (50) hat in seiner Show einen ganz besonderen Gast begrüßt: seinen Sohn Billy, der im Frühjahr mit einem Herzfehler zur Welt kam.

"Ich konnte letzte Woche nicht hier sein, weil dieser Junge hier eine Herz-OP hatte", erklärte Kimmel mit Billy auf dem Arm. "Aber es geht ihm gut", betonte er am Montag (Ortszeit) sichtlich gerührt. "Er hat sich vielleicht in die Windeln gemacht, aber es geht ihm gut." Billy stehe nur noch eine Operation bevor.

Bereits kurz nach seiner Geburt hatte sich das Kind einem Eingriff am Herzen unterziehen müssen. Schon damals hatte der Moderator in seiner Sendung darüber gesprochen und auch in der Folge immer wieder gefordert, dass Eltern aller Einkommensklassen weiterhin ein Anrecht auf eine gute Behandlung für ihre Kinder haben müssten.

Auch am Montag appellierte Kimmel leidenschaftlich an Politiker in Washington, mehr für die Gesundheitsversorgung von Kindern in den USA zu tun, deren Eltern nicht so wohlhabend seien wie er selbst. Immer wieder kämpfte der Komiker mit den Tränen: "Papa weint im Fernsehen, aber Billy nicht. Das ist unglaublich." (dpa)