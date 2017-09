Dolce Vita

George Clooney beim Filmfestival in Venedig.

12.09.2017 Zürich. Der Hollywood-Star ist auf der ganzen Welt zuhause. Aber richtig wohl fühlt sich George Clooney in Italien.

Glück ist für US-Superstar George Clooney (56), so entspannt wie die Italiener zu leben. "Man muss einfach jeden Tag mal innehalten und nicht hetzen", sagte der Schauspieler der Schweizer Zeitung "Blick". Er lebt am Comer See rund 80 Kilometer nördlich von Mailand.

Die Erkenntnis sei ihm gekommen, als er Arbeiter bei Umbauten an seinem Anwesen beobachtet habe. Diese hätten "in der Mittagspause in der Runde gesessen, Brot gegessen, Wein getrunken und gesungen". Er habe nur gedacht, diese Männer "leben besser als ich".

Seine im Juni geborenen Zwillinge seien umwerfend, sagte der Oscar-Preisträger ("Syriana", "Argo"), der seit drei Jahren mit der bekannten Juristin Amal Clooney verheiratet ist. Er habe zwar spät mit der Familienplanung angefangen, aber: "Ich versuche, alles aufzuholen. Solange ich nicht am Stock oder mit dem Rollator meinen Kids hinterher rennen muss", sagte Clooney. (dpa)