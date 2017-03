Geburtstagsbesuch im Altenheim

22.03.2017 London. Was für eine Überraschung: George Clooney hat die 87-jährige Pat Adams zu ihrem Geburtstag überrascht und sie in einem Altenheim bei London besucht.

George Clooney hat einer britischen Seniorin zu ihrem Geburtstag einen Traum erfüllt. Der 55-jährige stattete seiner 87-jährigen Bewunderin am Sonntag einen Überraschungsbesuch in ihrem Seniorenwohnheim in Reading ab und brachte ihr Blumen und eine Karte mit. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, hatte sich die alte Dame sehnsüchtig gewünscht, einmal Clooney zu treffen.

Auf einem Foto, das das Wohnheim auf Facebook veröffentlichte, sind der Schauspieler und Pat Adams zu sehen. Mitarbeiterin Linda Jones schrieb dazu, die 87-Jährige verehre Clooney und spreche jeden Tag davon, wie gerne sie ihn treffen wolle, besonders, weil er doch so nahebei wohne. Der Schauspieler besitzt in Berkshire in der Nähe des Seniorenheims ein Haus.

Im Wissen um diesen Wunsch schrieb das Heim dem Hollywood-Star, ob er nicht „einen Traum wahr machen könne“. Und Clooney kam tatsächlich zu ihrem Geburtstag und überraschte einen seiner womöglich größten Fans. (ga)