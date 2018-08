Streit um Touristenabgabe

Wer ins Meer will, muss erst mal zur Kasse: In Wangerland ist der Strandbesuch kostenpflichtig.

Wangerland. Sommertheater auf norddeutsch: Wer an die Ufer der Nordsee will, muss in der Gemeinde Wangerland als Tagesgast vier Euro bezahlen. Das hält ein streitbarer Rentner für rechtswidrig.

Sie können es einfach nicht lassen: Die Verantwortlichen der Gemeinde Wangerland im Landkreis Friesland verlangen von Tagesbesuchern wieder Eintritt für ihre Strände. Wer in Hooksiel, Horumersiel oder Schillig ans oder ins Wasser möchte, der soll vorher vier Euro bezahlen, Kinder und Jugendliche die Hälfte. Zwar hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einem aufsehenerregenden Urteil im Herbst 2017 in letzter Instanz die seit Jahrzehnten verlangte Gebühr als unrechtmäßig verworfen, weil freie Natur als Erholungsraum jedermann unentgeltlich zustehe. Doch angesichts des Jahrhundertsommers wollen Bürgermeister Björn Mühlena und sein Kurdirektor Armin Kanning die drohenden Einnahmeausfälle von rund einer halben Million Euro schlicht nicht akzeptieren. „Uns ist es wichtig, dass auch Tagesgäste sich an den Kosten zur Pflege der Strände beteiligen“, erklärte Mühlena.

Die alten Zäune und Kassenhäuschen hatten die Wangerländer auch nach dem Urteil gar nicht erst abgebaut, sondern lediglich für den Winter eingemottet. Zunächst hatte Verwaltungschef Mühlena allen Ernstes den Standpunkt vertreten, der Eintritt entfalle lediglich für die Kläger – einen pensionierten Taxifahrer aus der Nachbarstadt Schortens und seine Unterstützer.

Ein paar Zäune – und fertig ist das Strandbad

Als diese Haltung öffentlich nicht haltbar war, drohte das Gemeindeoberhaupt, die Strände einfach sich selbst zu überlassen. Da im Wangerland aber fast jeder Einwohner irgendwie vom Küstentourismus profitiert, fiel diese Idee ebenfalls durch. Zuletzt versteifte sich die gemeindeeigene Wangerland Tourismus GmbH auf den Standpunkt, wenigstens am Hundestrand könne man doch abkassieren – 2,50 Euro pro Vierbeiner. Haustiere hätten schließlich keinen gesetzlich verbrieften Erholungsanspruch.

Kurzerhand eröffneten die Gemeindechefs nun an den drei Stränden großzügig bemessene Strandbäder. Die umfassen zwar nicht die Strände auf ganzer Länge, wohl aber alle attraktiven Abschnitte. In Hooksiel etwa ist es unmöglich, in den frei zugänglichen Bereichen schwimmen zu gehen, weil dort das Wasser zu seicht ist. Zäune zwischen den Bereichen gibt es nicht. Schilder und Wachpersonal sollen die Zahlungspflicht durchsetzen. Weil man offenbar nicht glaubt, dass alle Tagesgäste freiwillig zahlen, hat der Gemeindebetrieb die Preise vorsorglich um 30 beziehungsweise fast 40 Prozent für Kinder heraufgesetzt.

Janto Just, der den Kampf gegen die Strandeintritte vor rund fünf Jahren mit einer Demonstration am Zaun begann, bleibt gelassen. Gegen den Betrieb der Strandbäder hat er bereits Einspruch beim Landkreis Friesland und beim Land als Eigentümer der Strände eingelegt. Da die Strandbäder, die sich durch nichts von den Stränden des Vorjahres unterscheiden, nicht ordnungsgemäß gewidmet seien, es keine Betriebsgenehmigung des Landes und keinen Beschluss über die Gebührenordnung gebe, sei der Betrieb „schlicht rechtswidrig“. Just, der bereits einen Windparkbetreiber und einen Energieversorger mit überhöhten Gaspreisen in die Knie zwang, hält auch die Gebühr in ihrer jetzigen Form für unangemessen. Einerseits sei sie viel zu hoch, denn die 150.000 Tagesgäste im Jahr – etwa ein Zehntel aller Gesamtnutzer – dürften auch nur für zehn Prozent der Unkosten herangezogen werden, bei Gesamtkosten von 850.000 Euro also für 85.000 Euro. Gegenüber ihren Einwohnern sei die Gemeinde bereits eingeknickt. Am Tag nach der Einführung der Gebühren wurden diese – wie überall an der Nordsee – für Einwohner wieder gestrichen. „Gegenüber ihren eigenen Leuten kann keine Kommune so etwas durchsetzen“, so Just. Er sieht den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt. Auf Unwissenheit könne sich die Gemeinde nach dem Urteil nicht mehr berufen.

Die Gemeinde verweist auf ihre Kosten

Im Büro der Wangerland Touristik sieht man sich indes um Handeln gezwungen. Die Reinigung der Strände, der Betrieb der Sanitärhäuser mit Duschen und Toiletten, das Auffahren von Sand nach Winterstürmen – all das reiße Löcher in die Kasse der 10.000-Einwohner-Gemeinde, argumentiert Kanning. Und an der Küste sei das Abkassieren überdies Usus, auch wenn beispielsweise die Ostfriesischen Inseln die Kosten bei Tagesgästen in Form eines Kurbeitrags auf die Fährfahrkarte aufschlügen. „Rechtmäßig ist das nirgendwo zwischen Cuxhaven und Borkum“, sagt Just, aber dort habe eben noch niemand geklagt.

Wenn der streitbare Rentner in Wangerland nicht sein richterlich verbürgtes Recht bekommt, will er das ganz große Rad drehen. Er sagt: „Die Verantwortlichen spielen mit dem Feuer.“ Schließlich betreibe die Gemeinde vor dem Deich in Hooksiel und Horumersiel die größten Campingplätze an der niedersächsischen Nordsee mit einem Reingewinn von drei Millionen Euro jährlich. Auch dafür gebe es in der freien Natur keine Rechtsgrundlage.

„Auch eine Gemeinde muss sich doch wie jeder Bürger an Recht und Gesetz halten“, findet Just. Zwei Nutzergruppen haben inzwischen jedenfalls den Kürzeren gezogen. Hundestrände könne man nicht mehr ausweisen, so Bürgermeister Mühlena. Alle Hunde müssen deshalb jetzt an der Leine bleiben. Und die bekannten FKK-Bereiche für Nudisten seien auch aufgehoben. Die Schilder immerhin haben die Gemeindeverantwortlichen stehen gelassen. Jetzt hoffen sie, dass wenigstens dagegen niemand Klage erhebt.