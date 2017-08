Gutachten beauftragt

Foto: epd

Eine Glocke mit Hakenkreuz und NS-Inschrift im Turm der evangelischen Jakobskirche sorgt fuer hitzige Debatte im rheinland-pfaelzischen Herxheim am Berg (Foto vom 22.05.17). Die Gemeinde Herxheim am Berg wird ein Gutachten ueber die umstrittene "Hitler-Glocke" in der Jakobskirche in Auftrag geben. In dem Gutachten sollen die gesetzlichen und denkmalrechtlichen Bestimmungen geklaert werden, auf deren Grundlagen die Gemeinde im Anschluss entscheiden koenne, sagte Ortsbuergermeister Ronald Becker am Dienstag (29.08.17) dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Gemeinderat habe am Montagabend beschlossen, die Glockensachverstaendige der Evangelischen Kirche der Pfalz, Birgit Mueller, mit dem Gutachten zu beauftragen.