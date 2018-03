Geldautomaten gesprengt: Täter flüchten

30.03.2018 Düsseldorf. Unbekannte Kriminelle haben am frühen Karfreitagmorgen in Düsseldorf einen Geldautomaten gesprengt und sind geflüchtet. Allerdings ließen sie einen Großteil des Bargelds aus dem Automaten am Tatort zurück, wie die Polizei berichtete. Offenbar hatten die eintreffenden Beamten die Diebe gestört, als sie die Scheine einpacken wollten. Zwei der maskierten Täter ließen eine Tasche fallen und flüchteten in einem Auto. Dabei touchierten sie einen Streifenwagen. Ein dritter Mann rannte zu Fuß weg und warf seine Geldscheine fort. Die zwei Komplizen lasen ihn wenig später mit dem Auto auf. Dann raste der Wagen davon. Die Fahndung, bei der die Polizei auch einen Hubschrauber einsetzte, blieb zunächst ohne Erfolg.