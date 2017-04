Geldautomat in Gronau gesprengt: Täter mit Beute entkommen

14.04.2017 Gronau. Erneut haben unbekannte Täter in Nordrhein-Westfalen einen Geldautomaten gesprengt und sind mit ihrer Beute entkommen. In Gronau an der niederländischen Grenze jagten zwei maskierte Personen am frühen Freitagmorgen einen Automaten im Foyer einer Bank in der Luft, wie die Polizei berichtete. Mit der Geldkassette seien sie anschließend in den Fluchtwagen gestiegen, in dem ein Komplize am Steuer gesessen habe. An den Gebäude sei Sachschaden entstanden, die Höhe der Beute stehe noch nicht fest. Bei Sprengungen von Geldautomaten kommen die Täter nach Erkenntnissen der Polizei häufig aus den Niederlanden.