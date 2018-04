Geldautomat gesprengt: Täter fliehen mit Beute

15.04.2018 Neuss. In Neuss haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt und sind mit der Beute geflohen. Anwohner waren in der Nacht auf Sonntag durch einen laut Knall geweckt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter im Vorraum der Bank einen Geldautomaten zur Explosion gebracht. Anschließend seien sie in einem Auto geflohen. Die Polizei setzte bei der Suche nach ihnen zwar auch einen Hubschrauber ein, die Fahndung blieb bis zum Sonntagmittag aber ohne Erfolg. Bis auf den zerstörten Automaten entstand laut Polizei an der Bank kein weiterer Schaden.