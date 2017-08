Geldautomat gesprengt: Täter auf Fahrrädern geflüchtet

24.08.2017 Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Geldautomat in Mettmann gesprengt worden. Zwei mutmaßliche Täter seien mit Fahrrädern geflüchtet. Der Polizei zufolge habe ein lauter Knall zahlreiche Anwohner aufgeschreckt, die einen Notruf absetzten. Bei der Explosion seien der Vorraum sowie der Geldautomat komplett zerstört worden. Wie viel Beute die Täter machten, war zunächst unklar. Auch der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden, sagte ein Polizeisprecher. Mit Hubschrauber und zahlreichen Einsatzfahrzeugen suchte die Polizei am Morgen nach den Flüchtigen.

Seit Monaten kommt es in Nordrhein-Westfalen vermehrt zu Sprengungen von Geldautomaten. Die Polizei vermutet Banden aus den Niederlanden dahinter. (dpa)