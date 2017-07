Geldautomat an Tankstelle in Wuppertal gesprengt

27.07.2017 Wuppertal. Unbekannte haben einen Geldautomaten an einer Tankstelle in Wuppertal gesprengt und dabei einen Brand ausgelöst. Das Feuer in der Nacht auf Donnerstag sei relativ klein und schnell gelöscht gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen alarmierten demnach die Beamten, weil sie einen lauten Knall hörten. Außerdem bemerkten sie mehrere dunkel gekleidete Personen, die sich an einer Tür zu schaffen machten. Ohne diese aufzubrechen, flohen die mutmaßlichen Täter schließlich in einem dunklen Wagen. Zunächst war die Höhe des Sachschadens unbekannt. Auch sei noch unklar, ob Beute gemacht wurde, sagte der Sprecher.

Seit Monaten werden in Nordrhein-Westfalen immer wieder Geldautomaten gesprengt. Erst am Dienstag explodierte ein Geldautomat in Wesel nahe der niederländischen Grenze. Am vergangenen Freitag wurde in Solingen ein Automat gesprengt. (dpa)