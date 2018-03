Gelände der Uni Aachen: Teststrecke für autonomes Fahren

27.03.2018 Aachen/Aldenhoven. Wie reagieren Software und Sensoren automatisierter Autos im Alltagsverkehr? In Aldenhoven bei Aachen entsteht auf einem Testgelände der Universität ein Testparcours für die Wissenschaft.

Autonomes Fahrer unter Alltagsbedingungen wollen Wissenschaftler auf einem neuen Testgelände in Aldenhoven bei Aachen erforschen. Dazu wird ein bestehendes Gelände der RWTH Aachen mit Kreuzungen, Parkbereichen, Haltestellen, Kreisverkehr, Zebrastreifen und verrückbaren Gebäudeattrappen ausgestattet. In dem Bereich sollen dann komplexe Verkehrssituationen durchgespielt werden, ohne dass Menschen zu Schaden kommen können. Zum offiziellen Baustart heute in Aldenhoven wird Forschungsstaatssekretär Thomas Rachel erwartet.

Ein tödlicher Unfall durch einen autonomen Testwagen des Fahrdienst-Vermittlers Uber auf einer öffentlichen Straße in den USA hatte vor kurzem die Sicherheitsdebatte neu angeheizt. (dpa)