Flughafen in Düsseldorf

Ein Streifenwagen der Polizei steht vor dem Flughafengebäude und einem Bus. Bei einer Messerattacke in einem Linienbus ist am Donnerstagabend am Düsseldorfer Flughafen ein Mensch verletzt worden.

28.06.2019 DÜSSELDORF. Nach einer Messerattacke in einem Linienbus am Düsseldorfer Flughafen schwebte ein 55-jähriger Busfahrer zunächst in Lebensgefahr. Der Angreifer kam in eine psychiatrische Klinik.

Ein geistig verwirrter Mann hat in einem Linienbus in Düsseldorf den Busfahrer mit einem Messer angegriffen. Dabei habe der 55 Jahre alte Fahrer schwere Verletzungen im Schulterbereich erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Lebensgefahr bestehe nicht mehr.

Der 37 Jahre alte Angreifer sei offenkundig verwirrt gewesen und in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Andere Fahrgäste im Bus wurden nicht verletzt.

Am Donnerstagabend hatte der mutmaßliche Täter den Busfahrer mit einem Messer attackiert und war anschließend gefasst worden. Der 55-jährige Busfahrer wurde mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/afp)