Frau mit Messer bedroht

Hilversum. Wegen einer Geiselnahme hatte die niederländische Polizei am Donnerstag ein Gebäude des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (NPO) in Hilversum bei Amsterdam abgeriegelt. Jetzt wurde die Geiselnahme unblutig beendet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.08.2017

In dem Haus des Radiosenders NPO in Hilversum bei Amsterdam bedrohte ein Mann eine Frau mit einem Messer, berichtete der Nachrichtensender NOS. Ein Einsatzkommando habe den Täter jetzt in dem Haus festgenommen, teilte die Polizei mit. Die vom Täter mit einem Messer bedrohte Rundfunkmitarbeiterin sei unverletzt, werde aber vorsichtshalber medizinisch betreut.

Der Mann soll die Frau am Morgen auf einem Parkplatz vor dem Haus bedroht und sie dann gezwungen haben, mit ihm in das Gebäude zu gehen. Unter Berufung auf Zeugenangaben berichtete der Nachrichtensender NOS berichtete, der Geiselnehmer habe der Frau ein Messer an die Kehle gehalten und an der Rezeption in gebrochenem Niederländisch verlangt, einen Vertreter des US-Senders CNN zu sprechen.

In dem Haus befinden sich neben dem Radiosender NPO zudem Studios mehrerer Rundfunksender, darunter der bei Jugendlichen populäre Musiksender 3FM. Während der Geiselnahme sei der Sendebetrieb ungestört weitergegangen, teilte die Redaktion mit. Man habe die Türen verriegelt und sei von der Geiselnahme nicht betroffen gewesen. (dpa)