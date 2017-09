Geisel in Krefeld von Polizisten verletzt: Nase gebrochen

18.09.2017 Krefeld. Bei der Geiselnahme in Krefeld ist das Opfer bei seiner Befreiung von Polizisten verletzt worden. Beim Zugriff und der Festnahme des Geiselnehmers hätten Beamte der 68-jährigen Frau unabsichtlich die Nase gebrochen, sagte eine Polizeisprecherin in Krefeld am Montag auf Anfrage. Eine Spezialeinheit hatte den Geiselnehmer am Samstag überwältigt und beim Zugriff ebenfalls verletzt: Er erlitt eine Schussverletzung im Bein.

Als Zufallsopfer war die Frau in der Krefelder Innenstadt an einer Haltestelle in Bahnhofsnähe fast vier Stunden lang in der Gewalt eines 46 Jahre alten polizeibekannten Drogenabhängigen. Als Polizisten den Mann überprüfen wollten, hatte der ein Messer gezückt und die in der Nähe stehende Frau als Geisel genommen.

Die Frau befand sich bereits am Samstagabend auf dem Wege der Besserung. Wegen der besonderen psychischen Belastung war sie nach ihrer Befreiung von einem Seelsorger betreut worden. Gegen ihren mutmaßlichen Peiniger erging Haftbefehl wegen Geiselnahme. (dpa)