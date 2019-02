Vorfall im Zoo Salzburg

07.02.2019 dpa. Möglicherweise aufgrund eines Windstoßes ist ein Gänsegeier im Zoo in Salzburg in einem Jaguar-Gehege gelandet. Einer der beiden Großkatzen ließ dem Geier keine Chance wegzufliegen.

Ein Gänsegeier ist im Salzburger Zoo ausgerechnet auf der Jaguar-Anlage gelandet und von einer der Großkatzen getötet worden. Wie der Zoo am Mittwoch mitteilte, wählte der sechs Jahre alte Gänsegeier „Gypsi“ möglicherweise nach einem Windstoß den gefährlichen Landeplatz. Der Jaguar ließ „Gypsi“ laut Mitteilung keine Chance, wieder wegzufliegen. „Geier sind Gleiter. Der Wind an den Felswänden am Hellbrunner Berg kann manchmal unberechenbar sein“, sagte eine Sprecherin des Zoo Salzburg Hellbrunn der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, wurde aber erst jetzt bekannt.

Die Gänsegeier des Salzburger Zoos fliegen seit 1966 frei. Sind sie hungrig, landen sie an ihrer Futterstelle im Zoo oder auf den Besucherwegen. Als reine Aasfresser stellen sie laut Zoo für Menschen keine Gefahr dar. Ihre natürliche Lebenserwartung beträgt 30 bis 40 Jahre. „Gypsi“ war erst vor drei Wochen wieder zu den anderen Salzburger Geiern in die Lüfte entlassen worden, nachdem er wegen einer Bleivergiftung behandelt werden musste. (Salzburg)