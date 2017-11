Gegen Baum gerast: Betrunkener schläft nach Autounfall

24.11.2017 Steinhagen. Ein betrunkener 42-Jähriger ist in Steinhagen bei Bielefeld mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt - und hat sich anschließend in einem Wohnwagen schlafengelegt. Der Mann habe nach dem Unfall am frühen Freitagmorgen das völlig demolierte Auto zurückgelassen, teilte die Polizei mit. Beamte fanden den Bielefelder daraufhin schlafend und "erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stehend" in dem Wohnwagen eines Bekannten.

Der 42-Jährige kam demnach in ein Krankenhaus, um eine Blutprobe entnehmen und die leichten Verletzungen behandeln zu lassen. Den Führerschein des Mannes konnte die Polizei nicht sicherstellen - er hatte gar keinen mehr. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ein. (dpa)