Gefangenentransporter bleibt liegen: Häftlinge steigen um

10.07.2017 Köln. Auf dem Weg zum Gericht ist ein Gefangenentransporter am Montag mitten in Köln liegen geblieben. Zwei Häftlinge mussten in einen Ersatzbus umsteigen. Im Berufsverkehr verursachte die Panne einen langen Rückstau, teilte die Polizei mit. Zeitweise seien beide Fahrspuren einer vielbefahrenen Innenstadtstraße in Fahrtrichtung Zoobrücke gesperrt worden, sagte ein Sprecher.

"Die beiden Häftlinge wurden mit Hand- und Fußfesseln in einen Ersatz-Transporter gebracht", sagte ein Sprecher der JVA Köln. Die Bergung des beschädigten Transporters habe sich verzögert, weil die Hinterachse durch einen Defekt blockierte. (dpa)