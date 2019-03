Aus JVA Werl

Der Eingang der Justizvollzugsanstalt in Werl.

27.03.2019 WERL. Auch eine Woche nach seiner Flucht ist ein Häftling aus der JVA Werl auf freiem Fuß. Seit Donnerstag wird europaweit nach dem Mann gefahndet, den die Polizei als gefährlich einstuft. Entkommen war der 31-Jährige bei einem Familienbesuch.

Eine Woche nach seiner Flucht ist ein gefährlicher Häftling der JVA Werl noch immer verschwunden. „Die Fahndung läuft“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Bisher gebe es noch keine Erkenntnisse, wo der Mann sich aufhalten könnte. Der 31-jährige Gefangene war am vergangenen Mittwoch in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) bei einem Familienbesuch zwei begleitenden Beamten entkommen und mit dem Auto seiner Eltern geflüchtet. Seit Donnerstag wird europaweit nach ihm gefahndet.

Laut JVA hatte er nach einer Reihe von Straftaten 2014 einem Mann ins Bein geschossen, war seit Januar 2015 in Haft und seit März 2018 in Sicherungsverwahrung untergebracht. Die Polizei schützt bestimmte Personen vor möglichen Angriffen des Geflüchteten. Wie das Bielefelder Landgericht mitgeteilt hatte, wurden alle Berufsrichter, die an zwei Urteilen gegen den 31-Jährigen beteiligt waren, über dessen Flucht informiert. (dpa)