20.03.2018 Bergisch Gladbach. Ein Gastronom hat in Bergisch Gladbach Tausende Euro auf der Straße verloren. Dutzende Personen haben das Geld eingesammelt - und sind dann getürmt.

Auf einer Straße in Bergisch Gladbach ist ein kurioser Geldsegen niedergegangen. Ein Gastronom habe am Montag mit seinen Wochenendeinnahmen in Höhe von mehreren Tausend Euro zu einer nahen Bank fahren wollen, berichtete die Polizei am Dienstag. Das Geld habe er dabei zunächst auf dem Autodach abgelegt - dann sei er versehentlich losgefahren. Auf seinem Weg segelten die Scheine den Angaben zufolge auf die Straße.

Innerhalb "kürzester Zeit" hätten 30 bis 40 Personen angehalten und das Geld flugs eingesammelt. Das Problem: Wie die Polizei berichtete, gaben nur zwei Zeugen ihren Fund auch später bei den Beamten ab. Nun laufe ein "Ermittlungsverfahren wegen Fundunterschlagung". Der Gastronom habe das teure Malheur schließlich an der Bank festgestellt. (dpa)