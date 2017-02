Gasleitung beschädigt: Feuerwehr räumt Wochenmarkt

10.02.2017 Oberhausen. Ausströmendes Gas hat am Freitag zur Räumung eines Wochenmarktes in Oberhausen geführt. In einem Wohnhaus nahe dem Marktplatz im Stadtteil Osterfeld hatte ein Installateur versehentlich eine Gasleitung angebohrt und beschädigt. Gasgeruch breitete sich in der Umgebung aus. Daraufhin evakuierte die Feuerwehr das Haus und räumte den Platz. Verletzt wurde nach Angaben der Rettungskräfte niemand. Der Energieversorger schloss die defekte Leitung. Messungen ergaben keine Gefahr für die Anwohner, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Marktbetrieb ging anschließend weiter.