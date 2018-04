Gas und Bremse verwechselt: Frau fährt in Imbiss

07.04.2018 Gütersloh. Eine Autofahrerin hat im ostwestfälischen Schloß Holte-Stukenbrock Gas- und Bremspedal verwechselt und ist direkt in einen Imbiss gefahren. Die 65-Jährige habe am Freitagabend an einer Einmündung bremsen wollen. Doch offensichtlich erwischte sie das falsche Pedal und ihr Auto beschleunigte stark. Die 65-Jährige kollidierte auf einem Parkplatz noch mit einem Blumenkübel und prallte schließlich in das Imbiss-Fenster. Da im Gastraum keine Gäste waren, haben es keine Verletzten gegeben, sondern nur Sachschaden, teilte die Polizei am Samstag mit.