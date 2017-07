Garagenfeuer springt auf Wohnhaus über

13.07.2017 Kalletal. Von einer brennenden Garage in Kalletal (Kreis Lippe) hat das Feuer auf ein bewohntes Zweifamilienhaus übergegriffen. Mit einer Drehleiter retteten Feuerwehrleute am Donnerstagmorgen zwei Senioren im Alter von 78 und 84 Jahren aus dem Gebäude. Der 80-jährige Hauseigentümer konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen, teilte die Polizei mit. Das Haus sei infolge des Brandes unbewohnbar geworden. Der Schaden wird auf 250 000 Euro geschätzt. Warum in der Garage Feuer ausbrach, ist noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.