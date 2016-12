Brandanschlag auf Berliner Obdachlosen

Foto: dpa

Eine Bank steht am 27.12.2016 in Berlin auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Schönleinstraße. In der Nacht zum 25.12.2016 hatten dort Unbekannte versucht, einen auf der Bank schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Die Polizei veröffentliche kurz nach der Tat Bilder einer Überwachungskamera. Sie zeigen die mutmaßlichen sieben Täter. Am Abend des 26.12.2016 stellten sich die Gesuchten der Polizei. Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++