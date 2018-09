Oberhausen. Da dürften viele Fan-Herzen höher schlagen: Die Ausstellung "Game of Thrones Touring Exhibition" kommt nach Oberhausen und bringt viele Kulissen, Kostüme und Requisiten aus der Serie mit.

Von Alexander Hertel, 19.09.2018

Einmal die winterlichen Landschaften des Nordens erleben, das "House of Black and White" betreten oder die Schwarze Festung erkunden: Was wie ein Traum für "Game of Thrones"-Fans klingt, geht demnächst in NRW in Erfüllung: Die Ausstellung "Game of Thrones Touring Exhibition" kommt an das Centro nach Oberhausen, wie die Betreiber auf der Internetseite nun bekanntgegeben haben.

Ab dem 27. November können Anhänger der Erfolgsserie neben den Kulissen auch prächtige Kostüme der Targaryen oder Requisiten aus allen bisherigen sieben Staffeln wie Waffen, Rüstungen und den eisernen Thron bestaunen. Zudem sollen Landschaften auf interaktive Weise erkundet werden können. Wie lange die Ausstellung, die bisher auch in Barcelona und Paris zu sehen war, in Oberhausen bleiben wird, ist noch unklar. Die Exhibition Hall ist täglich geöffnet, Tickets gibt es ab rund 20 Euro.

"Game of Thrones" gehört zu den aktuell erfolgreichsten und populärsten Serien. Dreimal konnte das Fantasy-Spektakel bereits den "Emmy" als beste Dramaserie gewinnen. Im kommenden Jahr erscheint die achte Staffel, mit der das Spiel der Thrones rund um die Familien Stark, Lannister und Targaryen zu Ende gehen soll.