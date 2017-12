Gaffer zu Fuß zum Unfallort: Auto auf Zubringer abgestellt

20.12.2017 Bad Salzuflen. Autofahrer, die durch die Rettungsgasse fahren, wenden oder aussteigen, um "nur mal zu schauen": Nach einer Kollision auf einem Autobahnzubringer in Bad Salzuflen haben Verkehrsteilnehmer die Räumung der Unfallstelle behindert. Die Anfahrt der Einsatzkräfte sei dadurch erschwert worden, teilte die genervte Polizei am Mittwoch mit. Die anderen Autofahrer hätten deshalb "länger als überhaupt nötig" im Stau gestanden. Der Unfall am Dienstag war dagegen weniger spektakulär: Eine Autofahrerin war beim Einscheren gegen das Führerhaus eines Abschleppwagens gefahren. Verletzte gab es nicht, der Schaden beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro.