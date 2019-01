PFORZHEIM. Ein Lkw-Unfall auf der A8 bei Pforzheim endete am Mittwochmorgen für eine Person tödlich. Gaffer behinderten den Einsatz und öffneten gar die Tür eines Krankenwagens, um den Verletzten zu sehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.01.2019

Ein Zusammenstoß zweier Lkw endete am Montagmorgen auf der A8 bei Pforzheim für eine Person tödlich. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 10.40 Uhr ein 59-Jähriger mit seinem Lkw aus ungeklärter Ursache an einem Stauende auf einen weiteren Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Zugfahrzeug des vorderen Lkw auf die Seite. Der Fahrer konnte sich in der Folge selbst aus seinem Führerhaus befreien. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Für Kopfschütteln sorgten bei den Rettungskräften Szenen, die sich an einem Krankenwagen ereigneten, in dem einer der beteiligten Fahrer behandelt wurde. Laut Polizei öffneten Schaulustige sogar die Tür des Wagens, um den Verletzten aus der Nähe zu betrachten und möglicherweise auch fotografieren zu können. Da die Rettungskräfte alle Hände voll zu tun hatten, konnten die Personen vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Während der Unfallaufnahme, bei der auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam, staute sich der Verkehr auf bis zu zehn Kilometer. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 160.000 Euro.