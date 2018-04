Funkenflug bei Flexarbeiten: Produktionshalle brennt

11.04.2018 Petershagen. Ein Feuer in einer Produktionshalle in Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke hat einen Schaden von mindestens einer Million Euro verursacht. Nach ersten Ermittlungen war der Brand am Mittwochmorgen durch die Funken bei Flexarbeiten ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich auf mehrere Hallenabschnitte aus, auch Maschinen und Produktionsmaterial wurden zerstört. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausdehnung der Flammen zwar verhindern, war aber noch am Nachmittag mit den Löschen beschäftigt. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.