Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

09.02.2017 Dortmund. Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Dortmund von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug wurde in Richtung des 24-Jährigen geschleudert, nachdem es an einer Kreuzung mit einem anderen Wagen kollidiert war, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenprall wurde der Fußgänger durch die Luft gewirbelt und schlug auf der Fahrbahn auf. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des herumschleudernden Autos wurde leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.