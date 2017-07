01.07.2017 Essen. Ein Lastwagen hat am Freitagabend in Essen einen Fußgänger angefahren und lebensgefährlich verletzt. Vermutlich habe der 32 Jahre alte Fahrer den 59-jährigen Passanten in der Dunkelheit nicht gesehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ersthelfer reanimierten den verletzten Mann, er schwebte am Samstag noch immer in Lebensgefahr. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.