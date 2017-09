17.09.2017 Brilon. Ein 51-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Brilon im Sauerland auf der Straße von einem Auto erfasst und getötet worden. Von der Wucht des Aufpralls wurde der Mann auf eine Gehwegkante geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 56-jährige Fahrer des Unfallwagens erlitt einen Schock und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.