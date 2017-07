Fußgänger bei Verkehrsunfall mit Taxi tödlich verletzt

02.07.2017 Köln. Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Taxi in Köln tödlich verletzt worden. Der 36-jährige Mann starb nach Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen schleuderte er über das Taxi und stürzte auf die Fahrbahn. Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Autos den auf der Straße liegenden Mann überrollt haben. Polizisten stellten sechs Fahrzeuge zur Rekonstruktion des Unfalls sicher. Der Taxifahrer wurde in der Unfallnacht mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag an.