Fußballfans lösen Massenschlägerei in Düsseldorf aus

23.07.2017 Düsseldorf. Fußballfans haben am Samstagabend vor einer Düsseldorfer Kneipe eine Massenschlägerei ausgelöst. Dabei seien Stühle, Tische und Gläser geworfen und vier Menschen leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Gruppe von 25 Menschen hatte Fans eines englischen Fußballvereins vor der Kneipe angegriffen. Die Angreifer flüchteten, als die Polizei kam. Laut Polizei soll es sich bei ihnen um Anhänger eines ortsansässigen und eines belgischen Vereins gehandelt haben. Acht Männer wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.