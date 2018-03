Fritz Pleitgen: Kriegsgefahr größer denn je

15.03.2018 Köln. Der Fernsehjournalist Fritz Pleitgen (79) hält die Kriegsgefahr in der Welt für größer als zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem Zweiten Weltkrieg. Er sei "sehr pessimistisch", sagte der ehemalige WDR-Intendant in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kann die ganze Strecke seit dem Zweiten Weltkrieg übersehen. So unübersichtlich und gefährlich wie jetzt war es noch nie."

An vielen Ecken und Enden der Welt können sich jederzeit regionale Kriege entzünden, "die sich schnell zu Weltbränden auswachsen" könnten, sagte Pleitgen. "Die Atom-Mächte operieren militärisch auf engstem Raum, oft mit gegensätzlichen Interessen." Dazu kämen die Konflikte zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, dem Iran und Israel, der Krieg im Jemen und in Syrien und der Atomstreit mit Nordkorea. (dpa)