Englisches Fast-Food

London. Es gibt nicht wenige Außenstehende, die sich darüber wundern, warum Fish and Chips zur großen Liebe der britischen Nation aufgestiegen sind. Es liegt wohl weniger am Geschmack als am Kult um das inoffizielle Nationalgericht.

Irgendwie lieben die Menschen das Gericht, das selbst in gehobenen Lokalen angekommen ist. Trotzdem steckt der Imbiss gerade in der Krise und das hat nichts damit zu tun, dass es seit fast 30 Jahren aus Hygienegründen nicht mehr in Zeitungspapier gewickelt verkauft wird. Der jungen Generation liegt die Kombination aus in Teig gebackenem Fischfilet und dicken, frittierten Kartoffelstückchen, zu schwer im Magen, wie das Marktforschungsinstitut "NPD Group" herausfand.

Fish-and-Chips-Läden, von denen es noch mehr als 10 000 gibt, "stehen einer ungewissen Zukunft gegenüber", heißt es. So machten sie nur noch 5,6 Prozent des "Takeaway"-Marktes auf der Insel aus. Zum Vergleich: 2006 hatten sie noch einen Anteil von 6,4 Prozent. Burgerbuden, Sushi-Ketten, Curry-Häuser und Sandwich-Stände - die Konkurrenz ist groß und Millenials, also Menschen jener Generation, die im Zeitraum von etwa 1980 bis 1999 geboren wurde, vermieden zunehmend das traditionelle Gericht zugunsten gesünderer Optionen, so die Analysten. Altmodische "Chippies", wie die Läden in England auch liebevoll genannt werden, bräuchten eine Runderneuerung, so NPD-Group-Chef Cyril Lavenant.

Seit fast 160 Jahren wird im Königreich die Kombination verkauft. 1860 gründete der jüdische Immigrant Joseph Malin den ersten Fish-and-Chips-Laden im Londoner East End und was als preisgünstige Arbeitermahlzeit begann, hat sich zum nationalen Leibgericht entwickelt.Heute verzehren die Briten rund 382 Millionen Portionen pro Jahr, rechnete der nationale Bund der Fischfrittierer aus, der in dieser Form vermutlich nur im Königreich existiert.

Zur Generationen-Geschmacksfrage gesellt sich eine Krise, die als sogenannte Fischkrise seit gefühlt Jahrzehnten regelmäßig für Schockmomente im Pub sorgt. Für das Essen nämlich wird meistens Kabeljau oder Schellfisch benutzt. Doch leider schwimmen den Briten die Fische weg. Der Grund? Die Temperatur der Gewässer steigt und die Tiere ziehen immer weiter in den kühlen Norden, so das Zentrum für Umwelt-, Fischerei- und Aquakultur-Wissenschaften.

Dafür fühlen sich andere Meeresbewohner zunehmend wohl in der Nordsee um die Insel. Wissenschaftler John Pinnegar: "Im Jahr 2025 und darüber hinaus müssen wir vermutlich bewährte Favoriten durch Warmwasser-Arten ersetzen wie Tintenfisch, Makrelen und Rotbarben." Bald könnte also der Fish-and-Chips-Klassiker abgelöst werden von Squid and Chips - Tintenfisch und Pommes. Immerhin: Es bleibt frittiert und fettig.