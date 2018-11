Gestohlenes Bier

13.11.2018 New York. US-Schauspieler David Schwimmer (52, „Friends“) ist endgültig vom Verdacht entlastet, er könne in Großbritannien Bier gestohlen haben. Der wahre Täter wurde nun gefasst. Schwimmer selbst nahm die Ähnlichkeit zum Täter mit Humor.

Die Polizei im englischen Blackpool hatte mit den Bildern einer Überwachungskamera wochenlang einen Unbekannten gesucht, der Schwimmer wie aus dem Gesicht geschnitten ähnelte. Am Dienstag vermeldeten die Ermittler die Festnahme eines 36-Jährigen.

Der 52-jährige Schwimmer hatte durch den Wirbel in Sozialen Medien von der Ähnlichkeit erfahren und mit einem Scherz-Video jegliche Beteiligung bestritten. „Liebe Wachtmeister, ich schwöre, ich war es nicht. Wie Sie sehen können, war ich in New York“, hatte er im Oktober getwittert. Dazu hatte er einen Clip gepostet, in dem er mit einer Palette Dosenbier durch einen Supermarkt rennt. Die Polizei in Blackpool bedankte sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung, besonders aber bei David Schwimmer, wie die Beamten betonten. (dpa)

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR