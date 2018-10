Festnahme in Gera

03.10.2018 Gera. Eine freundliche Geste ist einem 38-Jährigen in Gera zum Verhängnis geworden. Der Mann grüßte Polizisten, die somit auf den Gesuchten aufmerksam wurden.

Ein besonders freundlicher Gruß an Polizeibeamte hat einen 38-Jährigen in Thüringen nicht vor einer Verhaftung bewahrt. Im Gegenteil: Beamte in Gera wurden am Dienstagabend dadurch auf den Mann in einem Supermarkt aufmerksam, der ihnen schnell bekannt vorkam.

Eine Ausweiskontrolle brachte Klarheit. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen schweren Diebstahls, berichtete die Polizei. Am Mittwoch sei der Mann einem Haftrichter vorgestellt und danach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. (dpa)